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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon

Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden çoğunun gözaltına alındığı belirtildi.

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