20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
İstanbul’da sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla; sahte para basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Eyüpsultan ve Bağcılar'da bulunan adreslerinde yapılan aramalarda; 100’lük banknotlar halinde 22 bin 29 adet sahte Amerikan Doları, 100'lük ve 200'lük banknotlar halinde 12 bin 500 adet sahte Türk lirası, 1 adet tabanca ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheli A.K. ve N.A. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA