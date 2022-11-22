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Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı

Mersin’de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 16 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilirken, şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.

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