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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 teröristi öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 teröristi öldürdü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'lı 5 hainin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Çocuk katillerine hak ettikleri cezayı vermeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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