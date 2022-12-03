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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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