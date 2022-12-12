Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağolsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı'yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.
ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR OLAYI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı.Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor.O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım: Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir.
Çocuğun cinsel istismarı,bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.
Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat,ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.
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