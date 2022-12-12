Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağolsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı'yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.