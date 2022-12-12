12 Aralık 2022, Pazartesi
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Başkan Erdoğan: Kabul etmemiz mümkün değildir! İstismar iddiası faciadır
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara yönelik iddialar ile ilgili, "13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır" dedi. Meselenin medyada yer alana kadar bakanlıkların, kurumların her türlü işlemi bihakkın yerine getirdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “Hadiseyi milletimizin inancı ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır." ifadelerine yer verdi.