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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan petrol müjdesi: Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik yeni saha keşfettik

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Giriş: 12.12.2022 20:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, (12 ARALIK 2022) Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Karada petrol arama faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını da söyleyen Başkan Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar." şeklinde konuştu.
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