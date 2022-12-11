11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' suçlaması! Hamile sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor

İYİ Partili Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' suçlaması! Hamile sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
ABONE OL
İYİ Partili Mehmet Başaran hakkında ’tehdit’ suçlaması! Hamile sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın, kendisinden 33 yaş küçük olan sevgilisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu belirten Elif Şahin isimli kadın, Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32) isimli kadın, sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.

İYİ PARTİLİ BAŞKAN HAKKINDA 'TEHDİT' İDDİASI

Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen Şahin, şikayette bulundu.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI İSTEMEDİ

Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemediği belirtildi.

TAHKİKATA BAŞLANDI

Olay ile ilgili emniyet güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.

İYİ Parti’deki yasak aşk mağduru konuştu!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA