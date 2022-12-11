İYİ Partili Mehmet Başaran hakkında ’tehdit’ suçlaması! Hamile sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor

İYİ PARTİLİ BAŞKAN HAKKINDA 'TEHDİT' İDDİASI

Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen Şahin, şikayette bulundu.