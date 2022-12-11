İYİ Partili Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' suçlaması! Hamile sevgilisi polise başvurdu: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor
İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın, kendisinden 33 yaş küçük olan sevgilisini tehdit ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu belirten Elif Şahin isimli kadın, Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde karakola başvuran Elif Şahin (32) isimli kadın, sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran (65) hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.
İYİ PARTİLİ BAŞKAN HAKKINDA 'TEHDİT' İDDİASI
Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten Şahin, 4 aylık hamile olduğunu söyledi.
Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen Şahin, şikayette bulundu.
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