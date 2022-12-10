MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK-YPG’li terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.