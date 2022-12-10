Ümit Özdağ’ın suikast iddialarına İsmail Çataklı’dan tepki: Allah akıl fikir versin

İŞTE ÇATAKLI'NIN PAYLAŞIMI:

Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir.

Kendisine suikast düzeneleceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir.

İlginin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığı'na iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir.

Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırlması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur.

Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir. Allah akıl fikir versin.