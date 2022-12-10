Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına İsmail Çataklı'dan tepki: Allah akıl fikir versin
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ TBMM'de yalana sarılarak kendisine yönelik suikast düzenleneceğini iddia etti. Özdağ konuşmasına İçişleri Bakanı Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı da hedef aldı. Bu iddialar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özdağ'ı savcılığa gitmeye davet ederken "Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir. Allah akıl fikir versin!" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.
İDDİALAR YALANLANDI
Çataklı paylaşımında iddiaları yalanlarken "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
İŞTE ÇATAKLI'NIN PAYLAŞIMI:
Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir.
Kendisine suikast düzeneleceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir.
İlginin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığı'na iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir.
Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırlması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur.
Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir. Allah akıl fikir versin.
NE OLMUŞTU?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için suikast planında olduğuna yönelik iddiasını MİT'e ihbar ettiğini ancak ihbar yazısının MİT tarafından Soylu ile paylaşıldığı yalanını söylemişti.
SOYLU VE FİDAN'I HEDEF ALDI
Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.
AKIL DIŞI İDDİALAR
Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu.
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