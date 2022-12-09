Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2020'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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