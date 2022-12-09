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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası davasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı verilen savcıya inceleme

Son dakika haberleri... Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmaya takipsizlik veren savcı hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.

Hiranur Vakfı'nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iddiası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.



Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizliğe hükmeden savcı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Bugün 26 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G., Kasım 2020'de 6 yaşındayken babası tarafından 29 yaşında bir adamla evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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