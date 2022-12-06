Silindir operasyonu çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 273 tabanca, 46 tüfek, 32 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu silah, 6 bin 203 fişek, 2 bıçak, çok sayıda silah parçası, sentetik hap, sentetik ecza, metamfetamin, 73 bin lira, 4 bin 960 avro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.