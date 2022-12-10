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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası'na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas'tan Portekiz'e sürpriz

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yaşanan büyük sürpriz sonrasında son Dünya Kupası maçını oynayan yıldız isim Cristiano Ronaldo soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı yetkilileri teselli etmeye çalıştı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.12.2022 20:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 20:20
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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası’na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas’tan Portekiz’e sürpriz

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası’na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas’tan Portekiz’e sürpriz

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika temsilcisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası’na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas’tan Portekiz’e sürpriz

Katar 2022'de oynadığı 5 maçta sadece bir gol yiyen ve yarı finale çıkarak peri masalına imza atan Fas, İngiltere-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası’na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas’tan Portekiz’e sürpriz

Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk 11'de görev vermediği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas maçında da yedek kulübesinde yer aldı.

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Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası’na gözyaşlarıyla veda etti! Soyunma odasına ağlayarak gitti! Fas’tan Portekiz’e sürpriz

Joao Felix ile 5, 31 ve 39. dakikalarda gole yaklaşan ancak sonuç alamayan Portekiz, 45. dakikada da Bruno Fernandes'le direği geçemedi.