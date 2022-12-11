Başkan Erdoğan'dan Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik: Kardeşlerimi kutluyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. Mesajında "Afrika" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, “Kardeşlerimi kutluyorum” dedi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.