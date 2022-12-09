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Son dakika: Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Son dakika haberleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman ile Milli Savunma bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

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