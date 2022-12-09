Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye'ye geliyor
Rusya'dan kriitk bir isim daha Türkiye'ye geliyor. Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pazartesi günü Türkiye'de olacak.
İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
ŞAM İLE LİDERLER DÜZEYİNDE BİR TEMAS OLACAK MI?
Gelişmeleri aktaran A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Karadağ, "Gündemde Ankara ve Şam arasında liderler düzeyinde bir temas olup olmayacağı ve kara harekatı olacak. 12 Aralık'ta üst düzey başka bir isim Türkiye'ye gelecek. Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Türkiye'de olacak. Rus siyasetinin önemli isimlerinden birisi. Ajandasında neler olacağına ilişkin kesin bir bilgimiz yok. Pazar günü de Putin ve Başkan Erdoğan bir görüşme yapacak. Rusya ile temaslar ve ilişkiler bir hayli sıcak." dedi.
RUSYA, ABD İLE TÜRKİYE'DE GÖRÜŞÜYOR
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların İstanbul'da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirdi.
ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının "zor" olduğunu belirterek, "Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık." dedi.
Diğer yandan, bir süre sonra ABD ile yüz yüze görüşmeleri yeniden başlattıklarını belirten Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların bugün Türkiye'de bir araya geldiği bilgisini paylaştı.
Ryabkov, "Bugün İstanbul'da ilgili daire başkanları düzeyinde toplantı yapılıyor. Bu, ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları istişare etmek için zaman zaman düzenlenen etkinliktir. Bu rahatsız edici konular nelerdir? Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin çalışması konusu bu toplantıda ele alınıyor. Bu görüşme, ABD ile önemli konularda diyaloğu yeniden başlattığımıza dair bir sinyal değildir. Bu bir çalışma toplantısıdır." diye konuştu.
ABD ile çeşitli düzeylerdeki temaslarda iki ülkenin konsolosluklarının çalışması ve Rus vatandaşlarına vize verilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Ryabkov, "Amerikalılar ile tutuklu değişimi konusunda diyalog aracısız doğrudan yürüdü ve yürüyecek." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 21,90 TL'den başlayan fiyatlar! Hafta sonu geldi sepetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, mercimek, pirinç...
- Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...
- Yalı Çapkını dizisinin Hattuç'u Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı! Meğer o çok sevilen dizide oynamış! İşte Şerif Sezer'in esmer güzeli kızı
- TBMM Ehliyet affı son dakika! Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
- KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aralık ayı tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı: Hesaplara geçti mi? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
- GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık TOTAL ve AB'de hangi dizi birinci oldu?
- Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Aralık Cuma bu akşam Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
- Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?
- EYT'DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT'de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...
- ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER