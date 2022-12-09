09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye'ye geliyor

Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Rus siyasetinin kritik ismi Duma Başkanı Vyacheslav Volodin Türkiye’ye geliyor

Rusya'dan kriitk bir isim daha Türkiye'ye geliyor. Rusya siyasetinin önemli isimlerinden Rusya Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pazartesi günü Türkiye'de olacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşmeler 8-9 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

KRİTİK BİR İSİM DAHA TÜRKİYE'YE GELECEK

Öte yandan, Rus Parlamentosu'nun Alt Kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Pazartesi günü Türkiye'de olacak.

12 Aralık'ta Türkiye'de olacak Volodin, temasları 11 Aralık'a uzatılan Rus heyetine katılacak.

ŞAM İLE LİDERLER DÜZEYİNDE BİR TEMAS OLACAK MI?

Gelişmeleri aktaran A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Karadağ, "Gündemde Ankara ve Şam arasında liderler düzeyinde bir temas olup olmayacağı ve kara harekatı olacak. 12 Aralık'ta üst düzey başka bir isim Türkiye'ye gelecek. Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin, Türkiye'de olacak. Rus siyasetinin önemli isimlerinden birisi. Ajandasında neler olacağına ilişkin kesin bir bilgimiz yok. Pazar günü de Putin ve Başkan Erdoğan bir görüşme yapacak. Rusya ile temaslar ve ilişkiler bir hayli sıcak." dedi.

RUSYA, ABD İLE TÜRKİYE'DE GÖRÜŞÜYOR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların İstanbul'da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirdi.

ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının "zor" olduğunu belirterek, "Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık." dedi.

Diğer yandan, bir süre sonra ABD ile yüz yüze görüşmeleri yeniden başlattıklarını belirten Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların bugün Türkiye'de bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

Ryabkov, "Bugün İstanbul'da ilgili daire başkanları düzeyinde toplantı yapılıyor. Bu, ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları istişare etmek için zaman zaman düzenlenen etkinliktir. Bu rahatsız edici konular nelerdir? Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin çalışması konusu bu toplantıda ele alınıyor. Bu görüşme, ABD ile önemli konularda diyaloğu yeniden başlattığımıza dair bir sinyal değildir. Bu bir çalışma toplantısıdır." diye konuştu.

ABD ile çeşitli düzeylerdeki temaslarda iki ülkenin konsolosluklarının çalışması ve Rus vatandaşlarına vize verilmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Ryabkov, "Amerikalılar ile tutuklu değişimi konusunda diyalog aracısız doğrudan yürüdü ve yürüyecek." ifadesini kullandı.

Rusya’nın kritik ismi Türkiye’ye geliyor RUSYA'NIN KRİTİK İSMİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

İstanbul’da kritik görüşme

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA