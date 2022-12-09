09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan mühimmatın üzerinde "cemaate selam" yazısı olduğu iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan mühimmatın üzerinde "cemaate selam" yazısı olduğu iddialarına yalanlama

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan mühimmatın üzerinde cemaate selam yazısı olduğu iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mühimmatın üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı iddialarına ilişkin, "Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, sosyal medyada yer alan Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgesinde çekildiği ve üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı mühimmata ilişkin iddiaları hatırlattı.

BAKAN AKAR'DAN CHP'Lİ BAYRAKTUTAN'A YANIT

"Böyle bir şey varsa çıkın yalanlayın, ben de size teşekkür edeyim" diyen Bayraktutan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde öyle bir mühimmat yok" karşılığını verdi.

Bakan Akar’dan o iddiaya yalanlama BAKAN AKAR'DAN O İDDİAYA YALANLAMA

"2020 YILINDA BİR KEZ ORTAYA ATILDI"

Söz konusu iddiaya konu olan fotoğrafın 2020 yılında bir kez ortaya atıldığına dikkati çeken Akar, "Bir varsayım üzerine hüküm veriliyor, muhakeme yapılıyor, çok yanlış. Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" dedi.

(FOTOĞRAFTA: CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan)

(SÖZ KONUSU İDDİAYA NEDEN OLAN FOTOĞRAF)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA