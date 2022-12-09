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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. İnşallah, Avrupa ülkeleri bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe ve terörü hatırlar, bunlarla mücadeleyi ortak mücadele haline getirmemiz gerektiğini anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz" dedi.

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