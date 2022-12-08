Togg'da yeni gelişme! Milyonlarca sürücü rahata kavuşacak! Kişiye özel rota imkanı
Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'da flaş bir yeni gelişme yaşandı. Şirket yeni yazılımı olan Trumore'u tanıtırken sürücüler bu uygulama sayesinde araç içinde her şeyi kişiselleştirilebilecek. İşte detaylar...
Yerli otomobil girişimi Togg'dan yeni bir teknoloji hamlesi geldi. Şirket yeni yazılım Trumore'u tanıttı. Yeni uygulama sürücülere önemli imkanlar sunacak.
ARAÇLAR YAŞAM ALANINA DÖNECEK
Uygulamada bir aracın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı cep telefonlarına indirerek araçlarını yaşam alanına dönüştürebiliyor.
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR DENEYİM SUNACAK
Togg Ceo'su Gürcan Karakaş, uygulama ile fintek ve yapay zeka teknolojileriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacaklarını söyledi.
300'DEN FAZLA GÖRÜŞME OLDU
Bu süreçte 300'den fazla start-up ile görüşüldüğü bilgisini verdi. Uygulama ile e-cüzdan ve araç içi ödeme teknolojilerine erişmek de mümkün.
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