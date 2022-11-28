TOGG'da siparişler nasıl olacak? Vatandaşlardan yoğun talep var
Türkiye'nin otomobili Togg, şubatta sipariş almaya başlayacak. İlk yıl 20 bin araç üretilecek. Ancak şimdiden büyük talep var. CEO Karakaş, 100 dolar depozito alıp sipariş sayısını açıklayanlar gibi reklam peşinde olmadıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 28.11.2022
06:58 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
06:58
29 Ekim'de seri üretime başlayan TOGG'un Gemlik Kampüsü, kapılarını açtı. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'ye ait elektrikli araçların bantlardan indiği fabrikada, gövde, montaj ve boya tesisleri incelendi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, üretim bandının başında yaptığı açıklamada "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek" dedi. Öte yandan satış önceliğinin vatandaşta olduğunu da belirtti..
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Sabah Gazetesi yazarı Ufuk Sandık TOGG ile ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı.
İşte Sandık'ın yazısı:
Geçen hafta Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nü dolaştık. 29 Ekim'de seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik. 7 saat süren ziyaretin yansımalarını geçen cuma SABAH Gazetesi'nde okudunuz. Ancak, gördüklerimiz anlatacaklarımız sayfalara sığmadı. O yüzden kalan bilgi notlarını ikinci bölümde paylaşıyoruz. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, fabrika ziyareti sırasında çok merak edilen sipariş ve satış işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verdi. Mart sonunda ilk araçları satışa sunacaklarını söyleyen Karakaş, ön siparişlerin ise Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacağını açıkladı.
TOGG'DA SİPARİŞLER NASIL OLACAK? Fiyatın ve donanımların şubatta belli olacağını araç satın almak isteyenlerin online ve Togg deneyim merkezlerinden siparişlerini verebileceğini ifade eden Karakaş, "İlk yıl 20 bin adet üreteceğiz. Ancak talep bundan daha çok. Şimdiden telefonla, maille araç almak isteyenler bize ulaşmaya çalışıyor. Biz bazı araç üreticilerinin yaptığı gibi 'Ya sen gel 100 dolar depozito bastır. Üç gün sonra araç gelecek' deyip, sonra şu kadar sipariş aldık şeklinde reklam yapmanın peşinde değiliz" dedi.
Karakaş, bu sözleriyle Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'yı kastetti. Cybertruck modeli için 100 dolar depozito alan Tesla, 1.5 milyon sipariş almıştı. Ayrıca Hummer ve Ford Lightning de benzer bir uygulama yapmıştı. Karakaş, şubatta siparişlerin bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacağını ve 2023 boyunca teslim edileceğini söyledi.
MODEL İSMİ RAKAM VE HARFTEN OLUŞACAK MODEL adı konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karakaş, "Kesinlikle bir kelime gibi bir şey olmayacak. Harf ve sayılardan ya da sadece sayılardan oluşabilir" açıklamasını yaptı.