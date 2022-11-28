TOGG’da siparişler nasıl olacak? Vatandaşlardan yoğun talep var

TOGG'DA SİPARİŞLER NASIL OLACAK?

Fiyatın ve donanımların şubatta belli olacağını araç satın almak isteyenlerin online ve Togg deneyim merkezlerinden siparişlerini verebileceğini ifade eden Karakaş, "İlk yıl 20 bin adet üreteceğiz. Ancak talep bundan daha çok. Şimdiden telefonla, maille araç almak isteyenler bize ulaşmaya çalışıyor. Biz bazı araç üreticilerinin yaptığı gibi 'Ya sen gel 100 dolar depozito bastır. Üç gün sonra araç gelecek' deyip, sonra şu kadar sipariş aldık şeklinde reklam yapmanın peşinde değiliz" dedi.