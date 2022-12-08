Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ray serim işlemleri devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli projelerinden biri olarak öne çıkan projede yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Bu bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, projenin ilk etabının büyük kısmının tamamlandığını belirtti.
Kırbıyık, "Edirne kısmını da içinde bulunduran Çerkezköy-Kapıkule hattıyla ilgili yapım çalışmaları 2024 yılında tamamlanacak. Projenin geri kalanında 2 etap daha var. Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatları. İhaleler tamamlandı, sözleşme süreci devam ediyor." dedi.
Kırbıyık, projenin tamamlanması sonrası Edirne-İstanbul arası yolculuğun kısalacağına vurgu yaptı.
HIZLI TRENİN KENTE GETİRİSİ
Vali Kırbıyık, AA'ya yaptığı değerlendirmede, kentin geleceğinin hızlı tren projesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.
Metropol İstanbul'un potansiyelinin kent ekonomisine önemli yansıması olacağını anlatan Kırbıyık, "Artık Beşiktaş'tan Tuzla'ya gitmekle, Beşiktaş'tan Edirne'ye gelmek arasında çok ciddi bir farklılık olmayacak." diye konuştu.
Kırbıyık, kentin buna hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.
Projenin tamamlanmasıyla kentin güzelliklerini görmeye daha çok kişinin geleceğini vurgulayan Kırbıyık, "Şehrimizin hakikaten Allah vergisi bir doğası var, coğrafyası var. Ecdadın kazandırdığı hiçbir coğrafyaya nasip olamayacak kadar tarihi ve kültürel varlıkları var. Bunu değerlendirebilecek turizm anlamında bir tecrübesi var şehrin." ifadesini kullandı.
Edirne'de yıllardır çeşitli ülkelerden, şehirlerden gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlandığını anımsatan Kırbıyık, "İnşallah hızlı trenle çok ciddi bir canlılık olacağını değerlendiriyorum. Şehrin ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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