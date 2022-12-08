Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024’te tamamlanacak

Kırbıyık, kentin buna hazırlıklı olması gerektiğine işaret etti.

Projenin tamamlanmasıyla kentin güzelliklerini görmeye daha çok kişinin geleceğini vurgulayan Kırbıyık, "Şehrimizin hakikaten Allah vergisi bir doğası var, coğrafyası var. Ecdadın kazandırdığı hiçbir coğrafyaya nasip olamayacak kadar tarihi ve kültürel varlıkları var. Bunu değerlendirebilecek turizm anlamında bir tecrübesi var şehrin." ifadesini kullandı.