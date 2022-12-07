SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara’da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?

Ankara'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 7 Aralık'ta Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.16'da yaşanan depremin detayları merak ediliyor. Peki 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde meydana geldi?