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SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara’da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?

Son dakika haberi.. Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce depreminin ardından Ankara'da yaşanan deprem endişelere neden oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu?", "Ankara deprem merkez üssü neresi?" sorularının cevaplarını arıyor. İşte 7 Aralık Ankara depremi detayları...

Ankara'da deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 7 Aralık'ta Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.16'da yaşanan depremin detayları merak ediliyor. Peki 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde meydana geldi?

KANDİLLİ AÇIKLADI!

Ankara'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgilere göre depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.16'da yaşanan depremin derinliği 1.9 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.07 13:05:59 39.3950 32.9307 18.5 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2022.12.07 12:25:48 39.4388 32.8697 17.7 -.- 1.0 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2022.12.07 12:20:41 39.3887 32.9017 15.8 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2022.12.07 12:16:09 39.3750 32.8362 1.9 -.- 3.4 3.4 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2022.12.07 11:33:27 37.8310 27.0020 5.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.07 11:27:40 38.7057 30.5940 9.0 -.- 0.9 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.07 11:24:15 40.8177 31.0823 6.9 -.- 2.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.07 11:19:32 35.0938 24.0243 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.07 11:04:04 36.5188 28.5802 31.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.07 10:49:17 40.5080 29.2770 0.0 -.- 1.2 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2022.12.07 10:17:36 37.8478 32.6747 5.0 -.- 2.2 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA) İlksel

2022.12.07 10:05:22 40.3988 27.4583 10.7 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.12.07 10:00:56 40.7805 31.0720 16.9 -.- 1.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.07 09:01:55 40.7018 30.9105 8.3 -.- 1.6 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.12.07 08:00:59 40.8087 30.9813 11.4 -.- 2.1 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.07 07:59:44 36.9017 29.4380 5.0 -.- 1.3 -.- BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel

2022.12.07 07:19:34 38.3238 30.7508 10.9 -.- 1.7 -.- ARIZLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.07 06:41:36 38.5310 33.8833 6.3 -.- 1.0 -.- SAPMAZ-(AKSARAY) İlksel

2022.12.07 06:07:23 38.1055 27.0542 6.6 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.12.07 05:56:58 38.6248 30.2912 8.2 -.- 1.1 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.07 05:39:58 40.8115 31.0815 12.0 -.- 1.1 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.07 05:39:15 38.1037 29.5628 2.9 -.- 1.0 -.- KAVAKLAR-BAKLAN (DENIZLI) İlksel

2022.12.07 05:25:25 34.8363 25.0043 25.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.07 05:04:26 35.9330 27.6325 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

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