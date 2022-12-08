Asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak? Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklamaları

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarda asgari ücrette işçilerin yanında bir tavır alacaklarını ifade ederken yaptırılan ankette asgari ücrete yönelik beklenen rakamları da paylaştı. Sözleşmeli personele hemen kadro verileceğini söyleyen Bakan Bilgin geçici işçi kavramınında da bir düzenleme yapıldığını belirtti. Bakan Bilgin ayrıca milyonların beklediği EYT'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...