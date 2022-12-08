ABD'den Türkiye açıklaması! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ABD ile Türkiye arasındaki bir konuya dönüşmeyecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İKİLİ BİR MESELEYE DÖNÜŞMEYECEK"
Blinken, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Türkiye ve ABD arasında ikili bir meseleye dönüşmeyecek." dedi.
TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ AYDINLATILDI
Türkiyenin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin güvenlik endişelerinin iletildiğini belirten Blinken, "Finlandiya Dışişleri Bakanı, NATO üyeliğine ilişkin mutabakatla bağlantılı Türkiye'nin endişelerinin aydınlatıldığını söyledi." açıklamasını yaptı.
ÜÇLÜ MUHTIRAYI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, (NATO üyeliği için) İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye aldıklarını söyledi.
ABD'ye giden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü görüşme yapmaya hazırlanan Billström, ülkesinin haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.
İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde varılan anlaşmaya ilişkin Billström, "Üçlü Muhtıra'nın şartlarını çok ciddiye alıyoruz. Taahhütlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, anlaşmanın çeşitli kısımlarında bir ilerleme de söz konusu." ifadelerini kullandı.
Dünyada güvenliğin zor günlerden geçtiğine işaret eden Billström, bu nedenle İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya girmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
"İSVEÇ TERÖR ÜSSÜ HALİNE GELMEMELİ"
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye karşıtlığı ile tanınan eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül'e yazdığı mektupta, "Türkiye'nin teröre karşı kendini koruma hakkı var" ifadelerini kullanarak, "İsveç terör üssü haline gelmemeli" dedi.
Türkiye karşıtlığı ile tanınan eski Sosyal Demokrat Milletvekili Nalin Pekgül, NATO anlaşması çerçevesinde teröristlerin Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a bir mektup gönderdi. Kristersson, Pekgül'ün mektubuna verdiği cevapta İsveç'in terör üssü haline gelmemesi gerektiği ve Türkiye'nin kendisini terör saldırılarına karşı koruma hakkı olduğuna vurgu yaptı. Kristersson mektubunda, "Terör, terörün finansmanı veya başka bir suça bulaşmamış olanların korkacak bir şeyleri yok. Ancak İsveç dışındaki ülkeleri hedef alsa da hedef almasa da İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi Türkiye'nin de teröre karşı kendini koruma hakkı vardır. Bu konuda her zaman net oldum" dedi.
İsveç'in uluslararası hukuka uymaya devam edeceğini vurgulayan Kristersson, "İsveç uluslararası hukuka uymaya devam edecek. Başka bir şey düşünülemez. Hukukun üstünlüğü ile yönetilen dünyanın en güçlü devletlerinden biriyiz. İsveç vatandaşları asla iade edilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Kristersson, İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile yaptığı NATO anlaşmasının arkasında olduğunu vurgulayarak, bu konuda diğer partilerin de kendilerine destek verdiğini açıkladı.
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