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TBMM'de HDP'lilerden provokasyon: Terörist başına özgürlük isteyip kürsüden tülbendini fırlattı

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Giriş: 07.12.2022 21:32
HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye geldi. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı. HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.
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