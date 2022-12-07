2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum’dan son dakika açıklaması

"FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.