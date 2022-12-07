2023 yılında plastik poşet fiyatı ne kadar olacak? Bakan Murat Kurum'dan son dakika açıklaması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 2023 yılında plastik poşet için alınacak ücreti duyururken "2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2023 yılında plastik poşet için ödenecek miktarı açıkladı.
"FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.
"7 BİN DEPOZİTO İADE NOKTALARI KURULACAK"
"Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız. 2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
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