Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.