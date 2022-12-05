05 Aralık 2022, Pazartesi
Alibeyköy'de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul Alibeyköy'de 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten hemen sonra kazanın gerçekleştiği görülüyor. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 12:28
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