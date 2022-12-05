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Haberler Galeri Alibeyköy'de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Alibeyköy'de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Alibeyköy'de 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten hemen sonra kazanın gerçekleştiği görülüyor. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 12:28
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Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.

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Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün tramvay yoluna girdikten sonra kazanın meydana geldiği görülüyor.

Çarpışmanın etkisiyle otobüsün sürüklendiği ve büyük hasar aldığı da görüntülere yansıyor. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise havadan görüntülendi.

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Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi
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Alibeyköy’de tüyler ürperten kaza! Tramvay ve İETT otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi