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Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama! Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Son dakika: Tramvay seferlerinde aksama! Galata Köprüsü’nde aydınlatma direği devrildi

Son dakika haberleri... Galata Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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