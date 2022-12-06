Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağı düştü!

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı eğitim uçağı, 12.40 sıralarında Karatay ilçemiz Tatlıcak mevkisinde düşmüştür. Kaza sonucu can kaybı bulunmamakta olup, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



GEÇEN YIL PİLOT YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU



Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.

1️⃣ Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. https://t.co/IVpzmcQ5xA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2022