06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü!

Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Konya’da Türk Yıldızları’na ait eğitim uçağı düştü!

Son dakika haberleri... Konya Karatay’da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot atlayarak kurtuldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi." ifadelerine yer verildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu askeri eğitim alanına düştü. Paraşütle atlayan pilot, kazadan sağ kurtuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına kalktıktan bir süre sonra, saat 12.40 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde askeri eğitim alanına düştü. Pilot, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BAKANLIK: PİLOTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir" denildi.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı eğitim uçağı, 12.40 sıralarında Karatay ilçemiz Tatlıcak mevkisinde düşmüştür. Kaza sonucu can kaybı bulunmamakta olup, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YIL PİLOT YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU

Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA