Son dakika: Türk İHA'larını tespit ettiği PKK'lı teröristler Suriye sınırında topçu atışlarıyla imha edildi
Son dakika haberleri... Keşif gözetleme görevi yapan İHA'ları Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristleri tespit etti. Atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemleri bulunan teröristler, topçu atışlarıyla imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgenin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan aynı zamanda şu ifadelere de yer verildi;
"Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi. "
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