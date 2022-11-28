28 Kasım 2022, Pazartesi
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Sınırda patlama sesleri! Terör yuvaları imha ediliyor
Olası kara harekatı için Suriye sınır hattında eller tetikte. Bir yandan hazırlıklar yapılırken diğer yandan terör hedefleri vuruluyor. Obüs bataryaları defalarca ateşlendi. Tel Rıfat’taki terör yuvaları OBÜS ve ÇNRA ile vuruldu. Son gelişmeleri Suriye sınırında bekleyen A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.