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Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Şanlıurfa’da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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