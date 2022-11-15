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Adana'da PKK/YPG'ye şafak operasyonu! Ülkeye yasa dışı giriş yapan 5 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Adana’da PKK/YPG’ye şafak operasyonu! Ülkeye yasa dışı giriş yapan 5 şüpheli yakalandı

Adana’da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’de faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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