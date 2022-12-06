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Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikat

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Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Türkiye ve Azerbaycan ordularından ortak tatbikat

Son dakika haberi...Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği ortak askeri tatbikatta gece görevleri icra edildi.

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