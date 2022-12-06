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Eski Boydak Holding'in FETÖ davasında flaş gelişme!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Eski Boydak Holding’in FETÖ davasında flaş gelişme!

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

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