05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Zincir marketlere fiyat ve gıda denetimi! Un paketlerinde gramaj eksikliği! Tarihi geçmiş peynir ve ayranlar...

Zincir marketlere fiyat ve gıda denetimi! Un paketlerinde gramaj eksikliği! Tarihi geçmiş peynir ve ayranlar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2022 18:54
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 11 adet tarihi geçmiş peynir, 1 adet küflenmiş peynir ve 2 adet tarihi geçmiş ayran ele geçirildi. Vatandaşların yoğun olarak aldığı ürünlerde bu kadar çok tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünün bulunması zabıta ekiplerini bile şaşırttı. İşte detaylar ve o görüntüler...
Zincir marketlerde büyük skandal!
Zincir marketlerde büyük skandal!
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Ezber bozan flaş tavsiye!
Ezber bozan flaş tavsiye!
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
İşte tablo tablo yeni maaşlar
İşte tablo tablo yeni maaşlar
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Milyonların gözü bu rakamda!
Milyonların gözü bu rakamda!
Motorinde indirim bekleniyor
Motorinde indirim bekleniyor
Daha Fazla Video Göster