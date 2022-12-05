Zincir marketlere fiyat ve gıda denetimi! Un paketlerinde gramaj eksikliği! Tarihi geçmiş peynir ve ayranlar...

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 11 adet tarihi geçmiş peynir, 1 adet küflenmiş peynir ve 2 adet tarihi geçmiş ayran ele geçirildi. Vatandaşların yoğun olarak aldığı ürünlerde bu kadar çok tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünün bulunması zabıta ekiplerini bile şaşırttı. İşte detaylar ve o görüntüler...