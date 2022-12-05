Ürünler daha uygun fiyata satılacak! Türkiye’de ’Koop Bakkal’ dönemi! 6 il pilot bölge seçildi satışlar başladı

UYGUN FİYATLI SATIŞLAR BAŞLADI

Başkan Kaya, bu sayının yılsonuna kadar 30'a ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Bugün çok mutluyuz, bismillah dedik. Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5'i faaliyetine başladı. Artık mahalle sakinleri ayaklarının dibinde, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güvenilir olan esnaftan kaliteli ürünü uygun fiyata alacak."

ABARTILI FİYATLAR ORTADAN KALKACAK

"Fiyat aralığında uçurum olan ürünler dengelenmiş olacak. Burada her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Abartılı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Buda mahalle sakinleri için çok sevindirici bir gelişme oldu" dedi.

ÜRÜNLER ULAŞTI

Bakkal esnaflarından Adem Sönmez, gıda ürünlerindeki fiyat artışına karşı devletin uygulamaya koyduğu koop bakkal uygulamasında yer almak istediklerini belirterek, "Ürünler geldi, raflarımıza yerleştiriyoruz. Bizlerde devletimizin yanında olarak yanında olacağız. İnşallah iyi olur" diye konuştu.