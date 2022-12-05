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Ürünler daha uygun fiyata satılacak! Türkiye'de 'Koop Bakkal' dönemi! 6 il pilot bölge seçildi satışlar başladı

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Ürünler daha uygun fiyata satılacak! Türkiye’de ’Koop Bakkal’ dönemi! 6 il pilot bölge seçildi satışlar başladı

Türkiye'de enflasyon mücadele kapsamında zincir marketlere oranla daha uygun fiyattan satış yapan Tarım Kredi marketleri kurularak önemli bir adım atılmıştı. Sonrasında ise vatandaşın daha ucuz gıdaya kolay ulaşması için bu ürünlerin bakkallarda da satışı sunulacağı açıklandı. Bu gelişme sonrası Türkiye genelinde seçilen 6 il pilot bölge olarak seçilirken bakkallarda "Koop Bakkal" dönemi resmen başladı. İşte detaylar...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni iş birliği dahilinde 6 pilot ilden birisi olan Tokat'ta "Koop Bakkal" uygulaması başladı.

6 İL SEÇİLDİ

Yurt genelinde zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başladı. Vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi amacıyla 6 ilde proje hayata geçti.

MAHALLE BAKKALLARINDA SATILACAK

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünlerin mahalle bakkallarında satılacak. Bu anlama Tokat'ta belirlenen koop bakkalların raflarında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı. Bakkallar ise ürünleri raflarına dizerek müşterisine hizmet vermeye başladı.

Tokat Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, il merkezinde 5 koop bakkalın tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşın hizmetine sunmaya başladığını söyledi.

UYGUN FİYATLI SATIŞLAR BAŞLADI

Başkan Kaya, bu sayının yılsonuna kadar 30'a ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, "Bugün çok mutluyuz, bismillah dedik. Koop Bakkal olarak hizmet vermek isteyen esnaflarımızdan 5'i faaliyetine başladı. Artık mahalle sakinleri ayaklarının dibinde, devamlı ışıkları yanan, mahallenin emini güvenilir olan esnaftan kaliteli ürünü uygun fiyata alacak."

ABARTILI FİYATLAR ORTADAN KALKACAK

"Fiyat aralığında uçurum olan ürünler dengelenmiş olacak. Burada her zaman için mihenk taşı olan esnafımız devreye girmiş olacak. Abartılı fiyatlar ortadan kalkmış olacak. Buda mahalle sakinleri için çok sevindirici bir gelişme oldu" dedi.

ÜRÜNLER ULAŞTI

Bakkal esnaflarından Adem Sönmez, gıda ürünlerindeki fiyat artışına karşı devletin uygulamaya koyduğu koop bakkal uygulamasında yer almak istediklerini belirterek, "Ürünler geldi, raflarımıza yerleştiriyoruz. Bizlerde devletimizin yanında olarak yanında olacağız. İnşallah iyi olur" diye konuştu.

Türkiye’de ’Koop Bakkal’ dönemi! TÜRKİYE'DE 'KOOP BAKKAL' DÖNEMİ!

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