05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TOKİ'den 'Suriyelilere ev' iddialarına yalanlama: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor

TOKİ'den 'Suriyelilere ev' iddialarına yalanlama: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
ABONE OL
TOKİ’den ’Suriyelilere ev’ iddialarına yalanlama: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor

"TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idarenin projelerinden konut satışı yapılmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

"KURA HENÜZ ÇEKİLMEDİ"

Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.

"ŞARTLARI TAŞIMAYANLARIN BAŞVURULARI İPTAL EDİLDİ"

Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Nihai isim listesi... İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? NİHAİ İSİM LİSTESİ...
TOKİ’den flaş sahtekarlık ve dolandırıcılık uyarısı TOKİ'DEN FLAŞ SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK UYARISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA