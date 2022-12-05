Ankara’da özel halk otobüsü şoförleri isyanda: Çalışarak zarar ediyoruz

"Biz, İstanbul'daki gibi araçlarımızın kiralanmasını talep ediyoruz. Böylece sıkıntımız bitsin. Mazot çok pahalı, altından kalkamıyoruz. Çalışarak zarar eden bir tek esnaf varsa o da Ankara'daki halk otobüsçüleridir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, soruna bir el atın, yetkililer sesimizi duysun."

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