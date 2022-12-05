MSB: Pençe Kilit'te Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın şehit olduğunu açıkladı. Şehit Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman'a askeri yetkililer tarafından verildi. Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Adana, Osmaniye ve İstanbul Valiliklerinden taziye mesajı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Adana'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Askeri yetkililer, şehit Duman'ın (41) merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine giderek eşi Beyhan Duman'a şehadet haberini verdi.
Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve askeri yetkililer de şehidin Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevine gitti.
Burada da Kaymakam Yılmaz ve yetkililer, baba Ali ve anne Aysel Duman'a acı haberi ulaştırdı.
Şehidin kent merkezindeki evi ile Ceyhan'daki babaevine Türk bayrakları asıldı.
Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.
Bir yaşında 1 çocuk babası binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesinin yarın Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ŞEHİT BİNBAŞI DUMAN İÇİN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
ADANA VALİLİĞİNDEN TAZİYE
Adana Valiliği, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen hemşehrimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin ve Adanalı hemşehrilerimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN TAZİYE
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Pençe Kilit Harekât Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin, Ordumuzun ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
OSMANİYE VALİLİĞİNDEN TAZİYE
Osmaniye Valiliği ise, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terörler tarafından önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan kahraman askerimiz Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.
AK PARTİ'DEN TAZİYE
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den de taziye mesajı geldi.
Kabaktepe, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
MHP'DEN TAZİYE
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Twitter adresinden "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet DUMAN'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulunuldu.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Oya Eronat ise "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü YPG/PKK'nın sinsice tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Kahraman Komutanımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.
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