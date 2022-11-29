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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın cenazesi, memleketlerinde toprağa verildi. Şehidin ailesinin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk, üşürsün…

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:12
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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu için öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı.

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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Bekar olduğu öğrenilen Eyyüp Uğurlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Cenaze namazı için musalla taşına konulan şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, akrabası olan bir kadının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıtı yürek yaktı.

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Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

ŞEHİT TEĞMENİN BABASI DA CENAZEYE KATILDI
Törene dün toprağa verilen şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen de katıldı.