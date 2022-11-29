Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…

Cenaze namazı için musalla taşına konulan şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, akrabası olan bir kadının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıtı yürek yaktı.