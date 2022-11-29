29 Kasım 2022, Salı
Pençe-Kilit şehitlerine veda! Ailelerin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk üşürsün…
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın cenazesi, memleketlerinde toprağa verildi. Şehidin ailesinin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk, üşürsün…
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:12
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