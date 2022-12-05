CHP’nin elinin değdiği yer kuruyor! İzmir’de büyük skandal! Gerçeği AK Partili vekil ortaya çıkardı: 2 yılda bu hale geldi

'NE YEŞİL VAR NE TOPRAK'

Kaya, "Meydanın adeta savaştan çıkmış gibi bir hali var. CHP'li yerel yönetimlerin beceriksizliğinin en büyük örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Oturaklar daha üzerinden 2-3 sene geçmeden ne hale gelmiş! Burası adeta bir hayalet meydana dönmüş" açıklamasında bulundu. AK Partili Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü: "Buraları yeşil alan düzenlemesi noktasında bir şeyler planlamışlar ama ne yeşil alan ne de toprak kalmış. İşte CHP'li beceriksizlik bu, CHP'nin 25 yıldır İzmir'e çektirdikleri bu noktada. İş yapmıyorlar, yaptıkları işler de üstüne sene geçmeden ortadan kalkıyor" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 18.9 milyon lira harcanarak yapılan meydanın 2 yılda hayalet meydana döndüğünü söyledi.

'İKLİM KRİZİNE DİRENÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR' DEMİŞTİ

Yeni Asır'ın haberine göre; 2020 Şubat ayında projenin açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, "Otoparkın üstünde oluşturduğumuz meydan yeşil dokusuyla Karabağlar'daki hemşerilerimize dinlenme olanağı sunuyor. Tüm projelerimizde olduğu gibi Selvili Otoparkı da İzmir'in iklim krizine dirençli, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını temsil eden bir proje" demişti. Soyer, açılışta, "Otoparkın üstü meydan olarak tasarlandı. Meydanda oturma alanları, yürüme yolları ve tören alanı bulunuyor. Meydanın ortasındaki özel olarak projelendirilen ağaç çukuruna zemine kadar inen bir pavlonya ağacı dikildi. Meydanla birlikte yeşil alan olarak düzenlenen yeşil amfi, dere ve meydan arasındaki kotu yükselterek iklim dirençli kent stratejileri doğrultusunda meydanı korunaklı bir hale getirdi" açıklamasında bulunmuştu. Ancak 2 yıl içinde gelinen nokta, fiyasko olarak yorumlandı.