Kaderine terk edilen meydan: Selvili! Mahalle halkı belediyeye tepkili

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2020 yılında açılışını yaptığı Selvili Meydanı sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile hayata geçirilmişti. Aradan 2 yıl geçti. O meydan evsizlerin yeri oldu bank ve korkuluklar çalındı. Mahalle halkı duruma tepki gösterdi.

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