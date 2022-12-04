Şanlıurfa Akçakale'de apartmanda patlama! A Haber olay yerinde
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Akçakale Kaymakamlığı patlamanın nedenini açıkladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Akçakale Kaymakamlığından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek, "İbrahim Gündoğan Caddesi'nde, bir binanın zemin katında kalorifer kazanından kaynaklanan patlama meydana gelmiştir. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan 6 yaralımız hastanede tedavi altına alınmıştır. İlgili kurumlarımız, olaya zamanında müdahale etmiş olup tahkikat devam etmektedir. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilçemize geçmiş olsun" denildi.
Patlamayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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