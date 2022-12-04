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Son dakika! MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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Son dakika! MSB duyurdu: Yunanistan ve Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye üzerinden Türkiye'ye sızmaya çalışan 5'i FETÖ, 1'i PKK'lı 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

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