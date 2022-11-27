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İYİ Parti'de boks maçı gibi kongre! Baygınlık geçirdi iki kişinin kucağında salondan çıkarıldı! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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İYİ Parti’de boks maçı gibi kongre! Baygınlık geçirdi iki kişinin kucağında salondan çıkarıldı! İşte o anlar...

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan dev kavgada Ümit Altun isimli partl üyesi baygınlık geçirerek yere yığılırken 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun olay sonrası hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.

BAYGINLIK GEÇİRİP 2 KİŞİNİN KUCAĞINDAN SALONDAN ÇIKARILDI

Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İYİ Parti’de boks maçı gibi kongre! İYİ PARTİ'DE BOKS MAÇI GİBİ KONGRE!

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