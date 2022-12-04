Şanlıurfa'da renkli anlar: Başkan Erdoğan 'Gülüm Benim' şarkısına eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Başkan Erdoğan, burada Tatlıses ile "Gülüm Benim" , "Urfalıyam Ezelden" ve "Haydi Söyle" şarkılarını beraber söyledi.
Başkan Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.
Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.
DÜET YAPTILAR
Başkan Erdoğan ve Tatlıses organizasyon kapsamında bir de düet gerçekleştirdi. Tatlıses'in "Urfalıyım Ezelden" türküsünü söylemesi üzerine Erdoğan da mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti. O anlar partililer tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
MİTİNGE DE KATILMIŞTI
Başkan Erdoğan'ın geride kalan gün düzenlediği Şanlıurfa mitingine de katılan İbrahim Tatlıses "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Cumhurbaşkanımız nereye biz oraya. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım" demişti.
BİRLİKTE "HAYDİ SÖYLE" DEDİLER
Erdoğan ve Tatlıses mitingde de şarkı söylemişti. Başkan Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e, Erdoğan da eşlik etmişti.
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