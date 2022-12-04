Şanlıurfa’da renkli anlar: Başkan Erdoğan ’Gülüm Benim’ şarkısına eşlik etti

BİRLİKTE "HAYDİ SÖYLE" DEDİLER

Erdoğan ve Tatlıses mitingde de şarkı söylemişti. Başkan Erdoğan'a bir şey söyleyeceğini belirten Tatlıses, "Ben sizin dostunuz muyum? Siz benim başımın tacısınız" diyerek "Haydi Söyle" şarkısını seslendirdi. Tatlıses'e, Erdoğan da eşlik etmişti.