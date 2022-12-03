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Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Emine Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gençler için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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