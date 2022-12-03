03 Aralık 2022, Cumartesi
Şanlıurfa'da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6'lı masaya gönderme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen "Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı ilave köprü, Ceylanpınar ilçesinde doğalgaz verme, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni"ne 110 bin vatandaş katıldı. Öte yandan açılış alanındaki 6'lı masaya göndermede bulunan pankart dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 15:04
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