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Şanlıurfa'da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6'lı masaya gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen "Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı ilave köprü, Ceylanpınar ilçesinde doğalgaz verme, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni"ne 110 bin vatandaş katıldı. Öte yandan açılış alanındaki 6'lı masaya göndermede bulunan pankart dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 15:04
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Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 adet yatırımın açılışını gerçekleştirmek için Şanlıurfa'ya geldi.

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Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

Uçakla Gap Havalimanına gelen Başkan Erdoğan'ı dün kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri karşıladı.

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Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

BAŞKAN ERDOĞAN'A 4 BAKAN EŞLİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci eşlik etti.

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Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

"RESMİ RAKAMI ALDIM, ALANDA 110 BİN KİŞİ VAR"

Başkan Erdoğan, açılış törenineki konuşpmasında, "Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur." dedi.

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Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

532 HİZMETİN AÇILIŞINI YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aralarında Abide Kavşağı İlave Köprüsü, Viranşehir pompaj sulaması birinci kademe pompa istasyonu, kuzeybatı çevre yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğalgaz verilmesi, İl Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının olduğu 12 milyar Türk Lirası bütçeli 532 hizmetin açılışını gerçekleştirdi.