Şanlıurfa’da dev açılış: 110 bin vatandaş meydana akın etti | Dikkat çeken pankart: 6’lı masaya gönderme

"RESMİ RAKAMI ALDIM, ALANDA 110 BİN KİŞİ VAR"

Başkan Erdoğan, açılış törenineki konuşpmasında, "Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur." dedi.